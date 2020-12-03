Рада розблокувала призначення керівника САП

Посада керівника САП залишається вакантною з кінця серпня цього року

Депутати відновили дію абзацу закону, де йдеться про призначення керівника САП на посаду терміном на 5 років

Верховна Рада сьогодні, 3 грудня, ухвалила закон, що розблоковує призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За відповідний законопроєкт №4227 у цілому проголосували 289 народних депутатів.

Документ відновлює дію одного абзацу частини четвертої статті 39 закону «Про прокуратуру», що раніше була зупинена.

«Запропоноване уточнення абзацу частини четвертої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», дія якого зупинена, дозволить відновити положення, яким передбачено, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років», ─ йдеться у пояснювальній записці.

Вказано, що ухвалення даного законопроекту дозволить обрати нового очільника САП відповідно до загальних положень та на строк передбачений Законом України «Про прокуратуру».

Процедуру призначення нового керівника не могли розпочати через необхідність змінити законодавство.

Як повідомлялося 21 серпня, Назар Холодницький оголосив про відставку з посади керівника Антикорупційної прокуратури.

31 серпня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення голови САП Назара Холодницького з посади і з органів прокуратури.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях.

В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.