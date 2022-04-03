Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)

На продуктах, які роздають кадирівці, видно назви українською мовою

Кадиров заявив, що гуманітарну допомогу надав фонд його батька

Бійці Рамзана Кадирова, які воюють проти України, роздають як гуманітарну допомогу продукти, викрадені в українських магазинах або із захоплених ними гуманітарних колон. Про це свідчать відео з каналу Кадирова.

На скріншотах із відео чітко видно назви на продуктах українською мовою: «Борошно» та назви ковбасних виробів – «Віденський сервілат» та «Лікарська».

Але у дописі до відео на каналі Кадирова сказано, що ця допомога була доставлена фондом Ахмата Раджі Кадирова (батька Рамзана Кадирова) за сприяння Аймані Несіївної (матері Кадирова).

Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.

Наразі РФ завозить багато військової техніки на тимчасово окуповані території Луганщини, а також підрозділи кадирівців.

Днями під Попасною українські військові розбили кадирівців.