Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)
Кадиров заявив, що гуманітарну допомогу надав фонд його батька
Бійці Рамзана Кадирова, які воюють проти України, роздають як гуманітарну допомогу продукти, викрадені в українських магазинах або із захоплених ними гуманітарних колон. Про це свідчать відео з каналу Кадирова.
На скріншотах із відео чітко видно назви на продуктах українською мовою: «Борошно» та назви ковбасних виробів – «Віденський сервілат» та «Лікарська».
Але у дописі до відео на каналі Кадирова сказано, що ця допомога була доставлена фондом Ахмата Раджі Кадирова (батька Рамзана Кадирова) за сприяння Аймані Несіївної (матері Кадирова).
Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.
Наразі РФ завозить багато військової техніки на тимчасово окуповані території Луганщини, а також підрозділи кадирівців.
Днями під Попасною українські військові розбили кадирівців.
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