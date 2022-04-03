  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)

    На продуктах, які роздають кадирівці,&nbsp;видно назви українською мовою - Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)
    На продуктах, які роздають кадирівці, видно назви українською мовою
    фото: скріншот із відео на каналі Кадирова

    Кадиров заявив, що гуманітарну допомогу надав фонд його батька

    Бійці Рамзана Кадирова, які воюють проти України, роздають як гуманітарну допомогу продукти, викрадені в українських магазинах або із захоплених ними гуманітарних колон. Про це свідчать відео з каналу Кадирова.

    На скріншотах із відео чітко видно назви на продуктах українською мовою: «Борошно» та назви ковбасних виробів – «Віденський сервілат» та «Лікарська».

    Але у дописі до відео на каналі Кадирова сказано, що ця допомога була доставлена фондом Ахмата Раджі Кадирова (батька Рамзана Кадирова) за сприяння Аймані Несіївної (матері Кадирова).

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)
    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)
    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)
    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)
    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)
    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)
    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)

    Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.

    Наразі РФ завозить багато військової техніки на тимчасово окуповані території Луганщини, а також підрозділи кадирівців.

    Днями під Попасною українські військові розбили кадирівців.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кадирівці нахабно роздають в Україні як гуманітарку викрадені продукти (фото)