Українські військові розбили під Попасною кадирівців
Загиблих кадирівці залишають на полі бою
Російські окупанти продовжують зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 2 квітня.
Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадирівців.
За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою.
Водночас, за минулий тиждень безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.
Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.
Наразі РФ завозить багато військової техніки на тимчасово окуповані території Луганщини, а також підрозділи кадирівців.
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