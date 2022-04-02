Українські військові розбили під Попасною кадирівців

Загиблих кадирівці залишають на полі бою

Російські окупанти продовжують зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 2 квітня.

Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадирівців.

За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою.

Водночас, за минулий тиждень безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.

Наразі РФ завозить багато військової техніки на тимчасово окуповані території Луганщини, а також підрозділи кадирівців.