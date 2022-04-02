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    Події в Україні

    Українські військові розбили під Попасною кадирівців

    РФ перекидає кадирівців на Луганщину - Українські військові розбили під Попасною кадирівців
    РФ перекидає кадирівців на Луганщину
    фото з відкритих джерел

    Загиблих кадирівці залишають на полі бою

    Російські окупанти продовжують зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 2 квітня.

    Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадирівців.

    За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою.

    Водночас, за минулий тиждень безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.

    Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.

    Наразі РФ завозить багато військової техніки на тимчасово окуповані території Луганщини, а також підрозділи кадирівців.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові розбили під Попасною кадирівців