«Де тіктокери?». Влада Маріуполя спростовує заяви кадирівців (відео)

Кадирівці заявили про повний контроль міста, окрім «Азовсталі»

У міській раді Маріуполя заявили, що слова кадирівців про повну окупацію міста – це фейк. Радник мера міста Петро Андрющенко оприлюднив відео, яке засвідчило, що досі тривають бої навіть поза межами «Азовсталі».

Раніше у соцмережах головний тіктокер Росії Рамзан Кадиров вихвалявся, що його поплічники вже зайняли всю територію Маріуполя. Радник мера міста Петро Андрющенко жорстко спростував ці заяви, та показав відео незайнятої «Азовсталі» та вуличним боєм далі від заводу.

«Путін і його тіктокери з гор кажуть про «повний контроль Маріуполя окрім Азовсталі». Ось вам відео «повного контролю«. Вуличний бій трохи далі, аніж паркан заводу, ще й зовні. Наші Героїчні Захисники насипали окупантам добряче… А де тіктокери? Отож… Контрольори хр*нови», – написав Андрющенко.

На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.