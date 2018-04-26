Огляд військово-промислового комплексу США буде готовий у травні

Огляд показав значну залежність від компектуючих із КНР

Співробітник Пентагону, який відповідає за закупівлі, повідомив про те, що комплексний огляд військово-промислового і індустріального потенціалу США буде готовий орієнтовно на 15 травня. Про це повідомляє видання Defense News. При цьому особливу увагу зосередять на сферах, де є залежність від комплектуючих із КНР. За словами Еллен Лорд із



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Огляд показав значну залежність від компектуючих із КНР

Співробітник Пентагону, який відповідає за закупівлі, повідомив про те, що комплексний огляд військово-промислового і індустріального потенціалу США буде готовий орієнтовно на 15 травня. Про це повідомляє видання Defense News.

При цьому особливу увагу зосередять на сферах, де є залежність від комплектуючих із КНР. За словами Еллен Лорд із незасекреченої частини доповіді можна буде побачити вражаючий рівень залежності від КНР. В деяких сферах, в тому числі рідкоземельних металах, компанії із КНР є єдиними постачальниками.

Дональд Трамп підписав відповідне розпорядження на проведення комплексного огляду американського ВПК в липні 2017 року, в тому числі, щоб виявити слабкі місця і вразливості США в цій сфері. При цьому він керувався логікою свого радника із торгівельних питань Пітера Наварро про те, що «Економічна безпека є національною безпекою».

В рамках роботи над оглядом в тому числі проводилися розрахунки щодо можливості задовольнити потреби ВПК у разі природньої чи техногенної катастрофи. Еллен Лорд заявила про те, що на основі даного огляду урядом США будуть прийматися заходи у рамках роботи із союзниками, які призведуть до ліквідації залежності від КНР.