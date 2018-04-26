Огляд військово-промислового комплексу США буде готовий у травні
- 26 Квiтня, 15:59
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Огляд показав значну залежність від компектуючих із КНР
Співробітник Пентагону, який відповідає за закупівлі, повідомив про те, що комплексний огляд військово-промислового і індустріального потенціалу США буде готовий орієнтовно на 15 травня. Про це повідомляє видання Defense News.
При цьому особливу увагу зосередять на сферах, де є залежність від комплектуючих із КНР. За словами Еллен Лорд із незасекреченої частини доповіді можна буде побачити вражаючий рівень залежності від КНР. В деяких сферах, в тому числі рідкоземельних металах, компанії із КНР є єдиними постачальниками.
Дональд Трамп підписав відповідне розпорядження на проведення комплексного огляду американського ВПК в липні 2017 року, в тому числі, щоб виявити слабкі місця і вразливості США в цій сфері. При цьому він керувався логікою свого радника із торгівельних питань Пітера Наварро про те, що «Економічна безпека є національною безпекою».
В рамках роботи над оглядом в тому числі проводилися розрахунки щодо можливості задовольнити потреби ВПК у разі природньої чи техногенної катастрофи. Еллен Лорд заявила про те, що на основі даного огляду урядом США будуть прийматися заходи у рамках роботи із союзниками, які призведуть до ліквідації залежності від КНР.