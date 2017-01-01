Оголена активістка Femen влаштувала в магазині Roshen «чорну п’ятницю»

Дівчина розкидала цукерки і змітала з вітрин торти

Активістка Femen Анжеліна Діаш, яка раніше показали груди президента України і Білорусі Петру Порошенку і Олександру Лукашенку, увірвалася до магазину Roshen біля Бесарабського ринку з акцією протесту. Діаш вигукувала «Black Friday, Sale Roshen!». Такі ж гасла були написані на її грудях і спині, передає «Страна».



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Активістка Femen в магазині Roshen

Дівчина розкидала цукерки і змітала з вітрин торти

Активістка Femen Анжеліна Діаш, яка раніше показали груди президента України і Білорусі Петру Порошенку і Олександру Лукашенку, увірвалася до магазину Roshen біля Бесарабського ринку з акцією протесту.

Діаш вигукувала «Black Friday, Sale Roshen!». Такі ж гасла були написані на її грудях і спині, передає «Страна».

Дівчина розкидала цукерки і змітала з вітрин торти.

Акція тривала не більше п'яти хвилин. Потім охоронець виволік Діаш з магазину.

Користуючись ажіотажем серед покупців, який у цей день охопив магазини світу, Femen закликає Порошенка виконати передвиборну обіцянку і продати свій головний актив - компанію Roshen.

Зараз магазин закритий, біля нього товпиться багато здивованих людей, приїхала позавідомча охорона і поліція.