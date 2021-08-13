Оголошено пожежну небезпеку: що заборонено робити у лісі в найближчі дні
Розводити багаття у лісі наразі заборонено
Українські рятувальники попередили громадян про пожежну небезпеку у восьми областях. Вони також розповіли, що забороняється робити на природі упродовж пожежонебезпечного періоду. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Сьогодні і завтра оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у восьми областях:
- Харківській,
- Луганській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Київській,
- Рівненській,
- Вінницькій областях.
16 серпня також попередження оголосили у:
- північних,
- центральних,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Харківській,
- Луганській областях.
У ДСНС зазначили, що упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються з лісогосподарською метою;
- палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки.
Нагадаємо, напередодні у Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Раніше вночі у Києві палав гуртожиток університету. Причина займання наразі встановлюється.