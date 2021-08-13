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    Оголошено пожежну небезпеку: що заборонено робити у лісі в найближчі дні

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    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку найближчими днями - Оголошено пожежну небезпеку: що заборонено робити у лісі в найближчі дні
    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку найближчими днями
    Фото: ДСНС

    Розводити багаття у лісі наразі заборонено

    Українські рятувальники попередили громадян про пожежну небезпеку у восьми областях. Вони також розповіли, що забороняється робити на природі упродовж пожежонебезпечного періоду. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сьогодні і завтра оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у восьми областях:

    • Харківській,
    • Луганській,
    • Сумській,
    • Полтавській,
    • Чернігівській,
    • Київській,
    • Рівненській,
    • Вінницькій областях.

    16 серпня також попередження оголосили у:

    • північних,
    • центральних,
    • Тернопільській,
    • Хмельницькій,
    • Харківській,
    • Луганській областях.

    У ДСНС зазначили, що упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
    • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються з лісогосподарською метою;
    • палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки.

    Нагадаємо, напередодні у Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    Раніше вночі у Києві палав гуртожиток університету. Причина займання наразі встановлюється.

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    Теги: пожежа ДСНС пожежна небезпека рятувальники ліс природа
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    Оголошено пожежну небезпеку: що заборонено робити у лісі в найближчі дні