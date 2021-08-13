Оголошено пожежну небезпеку: що заборонено робити у лісі в найближчі дні

Розводити багаття у лісі наразі заборонено

Українські рятувальники попередили громадян про пожежну небезпеку у восьми областях. Вони також розповіли, що забороняється робити на природі упродовж пожежонебезпечного періоду. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні і завтра оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у восьми областях:

Харківській,

Луганській,

Сумській,

Полтавській,

Чернігівській,

Київській,

Рівненській,

Вінницькій областях.

16 серпня також попередження оголосили у:

північних,

центральних,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Харківській,

Луганській областях.

У ДСНС зазначили, що упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються з лісогосподарською метою;

палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки.

Нагадаємо, напередодні у Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Раніше вночі у Києві палав гуртожиток університету. Причина займання наразі встановлюється.







