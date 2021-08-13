Ароматна пожежа: в США вибухнула вантажівка з дезодорантами (відео)

В США вантажівка, яка перевозила аерозольні дезодоранти, вибухнула на стоянці. При цьому під час пожежі був дуже приємний запах

На стоянці для вантажівок в штаті Оклахома стався незвичайний інцидент. У однієї з фур перегрілися гальма, що призвело до загоряння. При цьому машина була під зав'язку набита аерозольними балончиками. Як передає канал Fox 23 News, вантажівка перевозила дезодоранти Degree.

Коли вогонь дістався до кузова, автомобіль вибухнув, і балончики розлетілися на відстань кілька десятків метрів.

За словами репортера Fox 23 News, балончики з дезодорантом «вибухали як феєрверки», а місце події нагадувало «зону бойових дій», але обійшлося без постраждалих. Кореспондент додав, що, незважаючи на дим, на місці події «приємно пахло».

Пожежники боролися з вогнем кілька годин, а на ліквідацію наслідків того, що сталося потрібно ще як мінімум кілька днів, адже балончики розлетілися по всій стоянці.