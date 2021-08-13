Лісові пожежі в Греції завдяки дощам вдалося взяти під контроль
Масштабні пожежі вирували у Греції понад тиждень
Масштабні лісові пожежі в Греції були взяті під контроль. Про це повідомили грецькі рятувальники, пише Euronews.
«З учорашнього дня не залишилося жодної великої активної пожежі, тільки розкидані осередки загорянь», – повідомили рятувальники 13 серпня.
Зазначається, що гасити вогонь пожежникам допомогли дощі і більш низькі температури.
Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.
Зазначимо, що 12 серпня у чотирьох регіонах на півдні Італії загорілися ліси. В результаті загинули троє людей.
Напередодні на Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень.
Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.
Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.
До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.
- Спека до +48: із Сахари на Європу насувається антициклон Люцифер
- Погода сказилася. Микола Кульбіда про те, що коїться з кліматом
- Течія Гольфстрім стрімко сповільнюється – чим це загрожує планеті
- В Україні зникне бабине літо – еколог
- Відомий синоптик розповів, які території України можуть перетворитися на сухі субтропіки