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    Лісові пожежі в Греції завдяки дощам вдалося взяти під контроль

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    Рятувальники взяли під контроль лісові пожежі в Греції&nbsp; - Лісові пожежі в Греції завдяки дощам вдалося взяти під контроль
    Рятувальники взяли під контроль лісові пожежі в Греції 
    Фото: АР

    Масштабні пожежі вирували у Греції понад тиждень

    Масштабні лісові пожежі в Греції були взяті під контроль. Про це повідомили грецькі рятувальники, пише Euronews.

    «З учорашнього дня не залишилося жодної великої активної пожежі, тільки розкидані осередки загорянь», – повідомили рятувальники 13 серпня.

    Зазначається, що гасити вогонь пожежникам допомогли дощі і більш низькі температури.

    Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

    Зазначимо, що 12 серпня у чотирьох регіонах на півдні Італії загорілися ліси. В результаті загинули троє людей.

    Напередодні на Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень.

    Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

    Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.

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    Теги: пожежа Греція атмосферне явище рятувальники ліс дощ
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    Лісові пожежі в Греції завдяки дощам вдалося взяти під контроль