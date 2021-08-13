Лісові пожежі в Греції завдяки дощам вдалося взяти під контроль

Рятувальники взяли під контроль лісові пожежі в Греції

Рятувальники взяли під контроль лісові пожежі в Греції

Масштабні пожежі вирували у Греції понад тиждень

Масштабні лісові пожежі в Греції були взяті під контроль. Про це повідомили грецькі рятувальники, пише Euronews.

«З учорашнього дня не залишилося жодної великої активної пожежі, тільки розкидані осередки загорянь», – повідомили рятувальники 13 серпня.

Зазначається, що гасити вогонь пожежникам допомогли дощі і більш низькі температури.

Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Зазначимо, що 12 серпня у чотирьох регіонах на півдні Італії загорілися ліси. В результаті загинули троє людей.

Напередодні на Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

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