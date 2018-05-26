Окупація Палестини – найбільш дешева окупація в світі, - дипломат

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За міжнародним правом окупант повинен платити за все - посол Палестини в Україні

Ізраїль нічого не платить за окупацію Палестини. Про це йдеться в інтерв’ю «Главкому» посла Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаада.

«Я казав, кажу і казатиму, що найбільш дешева окупація сьогодні – окупація Палестини Ізраїлем. Ізраїль нічого не платить. За міжнародним правом окупант повинен платити за все – забезпечувати освіту, медицину, економіку і все інше. А ізраїльтяни навпаки, лише беруть з нас гроші», - зазначив дипломат.

За словами посла Палестини в Україні, окупація Сектору Гази Ізраїлем дещо схожа на окупацію Росією Донбасу. «У кожної ситуації свій характер. Певною мірою різниця є, а певною – немає. За характером ситуація на Донбасі схожа на Сектор Гази», - додав Мохаммад аль-Асаад.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

Пізніше Палестина відкликала своїх послів з чотирьох європейських країн, пояснивши своє рішення бажанням провести консультації зі своїми дипломатами у цих країнах з питання прихильності Австрії, Румунії, Чехії та Угорщини позиціям Євросоюзу, більшість країн якого дотримуються міжнародного права і резолюцій ООН щодо палестинського питання.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома» з послом Палестини в Україні: Посол Мохаммад аль-Асаад: Незалежна Палестина не може бути без столиці у Єрусалимі