Суспільства байдужих. Пропаганда в Україні і Росії

Медіа мають бути багатоманітними, відкритими, але з жорсткою відповідальністю за роботу на ворога

Рупори Кремля виховують толерантність до війни з Україною

Сучасні популістичні авторитаризми будуються на насаджені байдужості.

Байдужість виховується поширенням двох гасел і наративів: «Нє всьо так однозначно» і «Какая разніца».

Російська технологія у такий спосіб компрометує будь-яку опозицію до Путіна і виховує толерантність до війни з Україною. Вони закрили опозиційні медіа, монополізували телебачення і намагаються розмивати цінності через ботів та анонімні джерела у соцмережах. Вася Пупкін у фейсбуці і мережі телеграмканалів, які невідомо хто веде і фінансує, усі ці «Рога і копита» створюються за корупційні кошти і координуються владою. Їхня мета – вкиди, брехливі версії, компрометація опонентів. Головне – версій і викидів має бути багато, щоб звичайна людина не могла розібратися, нікому не вірила і збайдужіла. «Усі негідники, окрім Путіна, немає кому вірити, я краще збоку постою»

Українська влада пішла тим же шляхом поки у лайтваріанті. Закриття наземного ефіру для незалежних телеканалів і фінансування ботів та анонімних джерел у вигляді достовірної інформації – спосіб зберегти владу від суспільної критики.

У росіян немає іншого виходу. Вони ведуть загарбницьку агресивну війну, маючи зброю і ресурси і саме тому їм, щоб зберегтися від гніву суспільства за жертви потрібно його перетворювати на байдужих.

Для українців копіювання путінської інформаційної політики – катастрофічне послаблення. Ми переможемо лише за умови небайдужості кожного громадянина і підтримки Заходу. Тому наші наративи навпаки потрібно будувати на заохоченні небайдужості, єдності і довіри. І демократії.

Без демократичних принципів у політичному і суспільному житті – ЄС, НАТО, міжнародна і фінансова підтримка нам не світять. Ми просто не виконаємо умов вступу до ЄС.

Отже, наші наративи мають бути протилежними російським: чесність, щирість, відкритість, здорова конкуренція, дискусія і спільна боротьба з російським агресором.

Медіа мають бути багатоманітними, відкритими, але з жорсткою відповідальністю за роботу на ворога. Фінансування медій має бути прозорим, а анонімність у медіа і соцмережах заборонена. Разом з тим політична цензура має жерстко каратися, а військова навпаки забороняти будь-які витоки, які можуть зашкодити нашій перемозі на фронті.

У нас все має бути однозначно у цінностях і нам не байдуже, якою буде країна.

Джерело: блог Миколи Княжицького

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