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    Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли українських захисників

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    Вороги обстрілювали українських захисників біля Водяного та Авдіївки - Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли українських захисників
    Вороги обстрілювали українських захисників біля Водяного та Авдіївки

    Бойовики обстрілювали українських військовослужбовців з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 5 листопада, вісім разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю.

    «На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться у повдіомленні.

    У пресцентрі зазначили, що ще два порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Попасна.

    «Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний», – інформують у штабі ООС.

    Українські військові наголосили, що про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    Також на цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

    Як повідомлялося, окупанти на Донбасі поранили українського захисника.

    НагадаємоОфіс президента оприлюднив підсумки 100 днів перемир'я на Донбасі.

    На Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші.

    До слова,  Тристороння контактна група узгодила нові точки розведення сил на Донбасі.

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