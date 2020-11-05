Окупанти на Донбасі поранили українського захисника

Бойовики скинули з безпілотника гранату ВОГ-17 і поранили українського бійця

Військовому надано кваліфіковану медичну допомогу, його стан задовільний

Окупанти на Донбасі сьогодні, 5 листопада, скинули з безпілотника гранату ВОГ-17 і поранили українського захисника. Про це повідомляє Українська делегація у Тристоронній контактній групі в Телеграмі.

Зазначається, що військовому надано кваліфіковану медичну допомогу.

«Стан бійця задовільний», – йдеться у повідомленні.



Українська делегація наголошує, що ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями.

Нагадаємо, Офіс президента оприлюднив підсумки 100 днів перемир'я на Донбасі.

Як повідомлялося, на Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші.

До слова, Тристороння контактна група узгодила нові точки розведення сил на Донбасі.