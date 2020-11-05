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    100 днів перемир’я на Донбасі. Офіс президента оприлюднив підсумки

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    Середня кількість обстрілів позицій ЗСУ за 100 днів дії режиму припинення вогню у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась у 5,5 рази, - Офіс президента - 100 днів перемир’я на Донбасі. Офіс президента оприлюднив підсумки
    Середня кількість обстрілів позицій ЗСУ за 100 днів дії режиму припинення вогню у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась у 5,5 рази, - Офіс президента

    За період з 27 липня до 3 жовтня від безпосередніх бойових дій у зоні проведення ООС троє українських воїнів загинули та 11 були поранені

    Протягом 100 днів після досягнення домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі бойові втрати серед українських військовослужбовців зменшилися у дев'ять разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Офіс президента у Facebook.

    «Третього жовтня минуло 100 днів від початку дії домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який було встановлено з 27 липня. Ніколи раніше за всі роки війни не вдавалось утримати режим припинення вогню так довго. Він дав змогу у дев'ять разів зменшити бойові втрати серед українських військовослужбовців», – порахували в Офісі президента.

    Зазначається, що за період з 27 липня до 3 жовтня від безпосередніх бойових дій у зоні проведення ООС троє українських воїнів загинули та 11 були поранені. «За такий самий період 2019 року від бойових дій загинуло 29 українських воїнів та 98 було поранено», – порівняли в пресслужбі зеленського.

    Також в Офісі президента стверджують, що середня кількість обстрілів позицій ЗСУ за 100 днів дії режиму припинення вогню у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась у 5,5 рази. «З 27 липня до 3 жовтня українські позиції обстрілювали 224 рази, а за аналогічний період минулого року – 1241 раз», – наголошують у пресслужбі.

    «Цьогорічні домовленості про припинення вогню дали змогу кардинально зменшити кількість обстрілів з важкого озброєння. Адже з початку 2020 року кількість обстрілів позицій ЗС України з боку проросійських бойовиків досягала 16-18 на добу, і здебільшого тоді вони стріляли з важкого озброєння», – зауважили в Офісі президента.

    Як повідомлялося, 27 липня цього року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню».

    На гадаємо, на Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші.

    До слова,  Тристороння контактна група узгодила нові точки розведення сил на Донбасі.

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      окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ озброєння Офіс президента
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