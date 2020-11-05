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    На Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші

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    На Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші - На Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші
    На Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші

    Місія ОБСЄ зафіксувала 27 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та сім таких порушень у Луганській області

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 34 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

    Про це йдеться в щоденному звіті місії № 263/2020.

    «СММ зафіксувала 27 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 7 таких порушень у Луганській області. За попередній звітний період зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та не зафіксовано жодного такого порушення у Луганській області», – йдеться в звіті.

    За даними штабу ООС, на Донбасі минулої доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

    Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета неподалік населеного пункту Новолуганське, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.

    «Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою», – заявили в штабі ООС.

    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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