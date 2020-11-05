На Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші

Місія ОБСЄ зафіксувала 27 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та сім таких порушень у Луганській області

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 34 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в щоденному звіті місії № 263/2020.

«СММ зафіксувала 27 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 7 таких порушень у Луганській області. За попередній звітний період зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та не зафіксовано жодного такого порушення у Луганській області», – йдеться в звіті.

За даними штабу ООС, на Донбасі минулої доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета неподалік населеного пункту Новолуганське, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.

«Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою», – заявили в штабі ООС.