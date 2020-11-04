Окупанти на Донбасі запустили безпілотник і двічі обстріляли українських захисників

Окупанти обстріляли українських воїнів з гранатометів і стрілецької зброї

Бойовики обстрілювали українських військовослужбовців біля Новолуганського і Гнутова

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 4 листопада, тричі порушили перемир'я. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет.

«Неподалік населеного пункту Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Також у районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

«Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник», – поінформували у пресслужбі.

Також у штабі ООС зазначили, що на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад чотири гектари території та передано на знищення 1997 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Тристороння контактна група узгодила нові точки розведення сил на Донбасі.

Як повідомлялося, на Донбасі окупанти шість разів порушили перемир'я, один військовий поранений.

Також 3 листопада Україна направила ноту до ОБСЄ через поранення військового на Донбасі.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков просить більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.



