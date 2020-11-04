Тристороння контактна група узгодила нові точки розведення сил на Донбасі

Три ділянки – Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле – розташовані у Луганській області, одна – Григорівка – у Донецькій, - Ганущак

За результатами зустрічі ТКГ погоджено чотири ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле

Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі. Про це заявив виконувач обов’язків Об’єднаних сил Віктор Ганущак на брифінгу 4 листопада.

«За результатами зустрічі ТКГ погоджено чотири ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле. Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою, – сказав командувач.

За словами Ганущака, три ділянки з озвучених – Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле – розташовані у Луганській області, одна – Григорівка – у Донецькій.

Як повідомлялося, на Донбасі окупанти шість разів порушили перемир'я, один військовий поранений.

Також нагадаємо, що 3 листопада Україна направила ноту до ОБСЄ через поранення військового на Донбасі.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков просить більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.