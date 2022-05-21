Окупанти на Запоріжжі почали пропускати колону з 1 тис. машин, яка чекала три доби
На даний час вже близько 100 з них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення
«За три доби очікування там зібралося близько тисячі одиниць автотранспорту з різних населених пунктів Запорізької області та інших регіонів України. На даний час вже близько 100 з них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення», — написав Орлов.
Напередодні Запорізька ОВА повідомила, що окупанти не пропускають через блокпост у Запорізькій області понад 1000 приватних автівок. Заблокованими залишаються, зокрема, жінки та діти. У людей майже закінчилися продукти.
Люди намагаються потрапити на підконтрольну Україні територію через російський блокпост у Василівці. Інший пропускний пункт у Кам'янці не працює через активні бойові дії.