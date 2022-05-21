Волинянка агітувала за «русскій мір»: їй загрожує до п'яти років за ґратами

Жінка поширювала у соцмережі матеріали на підтримку російської агресії, а також агітувала за «русскій мір»

Жительці міста Камінь-Каширський Волинської області повідомили про підозру через підтримку війни росії проти України. Жінка поширювала в соцмережах матеріали на підтримку російської агресії. Тепер їй загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Зазначається, що жінка з початку повномасштабного вторгнення російських військ і до викриття її спецслужбою поширювала у соцмережі матеріали на підтримку російської агресії, а також агітувала за «русскій мір».

Інтернет-агітаторці повідомили про підозру в розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також таких, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Максимальне покарання за цими статтями передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна чи без неї.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала інформаторів ворога у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.

На Харківщині чоловік, будучи ознайомленим зі змістом телеграм-каналу «Русский шепот», надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, підозрюваний розповсюджував у вказаному телеграм-каналі відео з особисто виконаним плакатом «Za русь Харьков 05.03.22» з символом «Z».