Білорусь запевняє, що не братиме участь у війні Росії проти України

Глава білоруського уряду заявив, що країна не збирається брати участь у війні Росії проти України

Білорусь не є стороною конфлікту і не має наміру брати участь збройним шляхом у його вирішенні, запевнив білоруський прем'єр-міністр

Білорусь не збирається брати участь збройним шляхом у війні Росії проти України. Про це заявив білоруський прем'єр-міністр Роман Головченко, повідомляє агентство «БелТА».

«Білорусь не є стороною конфлікту і не має наміру брати участь збройним шляхом у його вирішенні. І це неодноразово наголошувалося нами на всіх рівнях, зокрема Олександром Лукашенком», – сказав Головченко.

Він зазначив, що Білорусь є «мирною країною», а конституція республіки «виключає агресію зі своєї території щодо інших держав».

Також глава білоруського уряду заявив, що Мінськ вживає заходів щодо підготовки до захисту свого суверенітету.

«Звичайно, ми вживаємо заходів щодо підготовки до захисту нашого суверенітету та безпеки, якщо доведеться відповідати», – зазначив він.

Нагадаємо, що біля українських кордонів на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів території України з боку Білорусі.

До слова, 20 травня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, Житомирщина укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, аби не допусти повторного вторгнення ворожих військ.

20 травня російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин.

Внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків.