З початку року на Донбасі загинули 12 мирних жителів, 58 були поранені, – місія ООН



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З середини квітня 2014 року і до 9 червня 2019 року щонайменше 3 тисячі 332 цивільні особи вбиті і більш ніж 7 тисяч поранені

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 12 смертей мирних жителів на Донбасі з початку року, ще 58 були поранені, повідомила голова місії в Україні Фіона Фрейзер. За її словами, це «найменший показник за весь період конфлікту». Про це пише «Радіо Свобода».

«З середини квітня 2014 року і до 9 червня 2019 року щонайменше 3 тисячі 332 цивільні особи вбиті і більш ніж 7 тисяч поранені», – сказала Фрейзер.

Напередодні Інститут економіки й миру заявив, що кількість смертей від конфлікту на сході України скоротилася через «деескалацію насильства».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

Нагадаємо, у середу, 12 червня, бойовики на Донбасі 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та трьох поранено.