Росія вже хоче відправити у ПАРЄ «депутатів» від окупованого Криму



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Якщо в ПАРЄ розглядатимуть кримське питання, то Росію в Асамблеї представлятимуть «депутати» з окупованого півострова

Віцеспікер Державної думи Російської Федерації Петро Толстой заявив про можливу участь в Парламентській асамблеї Ради Європи «депутатів» від анексованого Криму. Про це він сказав в інтерв'ю Російській службі RFI.

«Якщо питання Криму буде дискутуватися на ПАРЄ, звичайно, і «депутати», обрані від Криму, і сенатори можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається», - сказав російський політик.

Як відомо, сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації.

Як вже відомо, Україна готує відповідь на рішення ПАРЄ.

Раніше Клімкін відкликав Дмитра Кулебу для консультацій у зв'язку з рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації. Також Клімкін висловив вдячність українській делегації в ПАРЄ за те, що вони «виклалися по повній».

Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

Міністерство закордонних справ України заявило, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і відмовилася від відповідальності за мир у Європі.

Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

Стало відомо, що Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.