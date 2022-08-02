Окупанти не припиняють атак поблизу Бахмута – Гайдай
Збройна допомога західних партнерів гарно допомагає деморалізувати росіян
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмута.
«У росіян порушений морально-психологічний стан через те, що їх наступ не має очікуваного успіху. Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак», – пише Гайдай.
Так, за 1 серпня ворогом нанесені два потужних ракетних удари – загалом випущено вісім ракет. Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах.
Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки.
«Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ. За минулу добу відбито сім таких спроб. Противник змушений був відійти», – повідомив він.
Нагадаємо, напередодні на Луганщині ЗСУ знешкодили дві розвідгрупи ворога.
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