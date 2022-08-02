Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 

Є причина, чому жителям цих міст «непритомніти» не варто, зазначив радник

На півдні ворог стягує сили під Кривий Ріг та Миколаїв

Окупанти зібрали на півдні приблизно 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«Водночас якість цих військ дуже низька, штати БТГ «дуті», тому жителям цих міст «непритомніти» не варто», – зазначив він.

Також Арестович повідомив, що росіянам на півдні поставлене завдання бути готовими до наступу 6 серпня.

Як відомо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що російські війська будуть готові до нового наступу на півдні України на початку серпня.

Крім того, російські війська продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки призупиняють Слов'янську кампанію.