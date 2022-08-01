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На Луганщині ЗСУ знешкодили дві розвідгрупи ворога 

Тетяна Кушнерик
Вчора, 08:36 glavcom.ua
На Луганщині ЗСУ знешкодили дві розвідгрупи ворога 
Ворог застосовував авіацію, однак успіху не мав
фото з відкритих джерел

Рашисти намагалися нападати, та отримали відсіч

Наші бійці в Луганській області відбили три спроби ворога атакувати танками. Про це вранці 1 серпня повідомив керівник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції.

За добу знешкоджені ще дві розвідувальні групи противника. 

«Окупаційною владою було зроблено багато гучних заяв щодо швидкої відбудови інфраструктури в захоплених містах. Як от відновлення газопостачання упродовж тижня. Минуло вже набагато більше, однак ніхто не розпочав не те що будувати зруйновані газогони – вони навіть не обстежують внутрішньобудинкові мережі, де купа пошкоджень. Обіцяють повернути світло до міст. Втім, майже в кожній вцілілій багатоповерхівці пробито дах, яких ніхто, звісно, не лагодить. І при першій зливі електромережу замкне в кожній квартирі по стояку», – сказав Гайдай.

Крім того, цілісність мереж у під’їздах нікого не бентежить. Восени, через відсутність централізованого опалення, людям просто не вистачить потужностей, запропонованих окупантом. Однак до осені ще потрібно хоча б подати це світло, а не тільки обіцяти, пише очільник області. 

Нагадаємо, днями українські партизани на окупованій території Луганській області продовжують завдавати рашистам шкоди. Зокрема, пошкодили залізницю.

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Теги: Луганщина ЗСУ

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