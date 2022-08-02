Чи визнає Вашингтон Росію спонсоркою тероризму?

Експерти – про іміджеві та правові наслідки резолюції Сенату про «статус» РФ

США задіяли ще один метод тиску на Росію – на цей раз психологічний. Минулого тижня американський Сенат одноголосно схвалив резолюцію, яка є прямим зверненням до Дерджепартаменту США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Здавалось би, «як би ви човен не назвали», яка вже різниця? Адже кількість доказів саме терористичної діяльності російських військ на території України зашкалює. За даними Міністерства оборони України, 30% ракетних ударів, які завдавалися Росією, були спрямовані на військові об’єкти, тоді як 70% влучань – це цивільна інфраструктура. Як тоді це можна кваліфікувати інакше, ніж теракти?

Російська Федерація дійсно може стати п’ятою країною, яку США запишуть до спонсорів тероризму. На сьогодні такий «статус» мають чотири країни – Сирія (внесена 1979 року), Куба (повторно внесена у січні 2021 року) та Іран (внесений 1984-го) та Північна Корея (повторно внесена 2017-го року). Раніше в цьому списку фігурували також Ліван, Південний Ємен, Судан, Ірак. Але згодом ці чотири держави були виключені Держдепартаментом США з цього списку.

Мотивація Сенату

У документі, який був схвалений Сенатом, наводяться підстави для ухвалення Держдепартаментом цього рішення. Російській Федерації згадують не лише Україну, але й в Чечню, Сирію, Грузію та інші країни.

До речі, заклики визнати Росію країною-спонсоркою тероризму звучали в США і при президентові Трампі. Зокрема, були звернення до Держдепу у 20018 році (після відомої справи про отруєння Скрипалів у Лондоні), у 2019-му та 2020-му році. Республіканці вносили пропозиції після фактів поставок Росією зброї Талібану. Проте тоді Росія цей статус так і не отримала.

У нинішній же резолюції, зокрема, зазначається, що за вказівкою президента Володимира Путіна, російський уряд сприяв і продовжує сприяти актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав. У цьому документі також підкреслюється, що збройні сили РФ вчиняли численні безсудні страти невинних цивільних осіб і намагалися прикрити свої звірства масовими могилами по всій Україні. Співавтори документу – сенатори від обох партій: демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

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Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті ще 10 травня 2022 року. Подібну резолюцію представили і в Палаті представників США 12 травня. Її автори також представники двох партій: республіканець Джо Вілсон та демократ Тед Лі. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ. Голосування в Палаті представників ще не було.

Між тим, в інтерв’ю Радіо Свобода посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що «США серйозно розглядають питання визнання Росії державою-спонсором тероризму, однак це потребує детального аналізу відповідно до американського законодавства». Хоча її безпосередній керівник, держсекретар Ентоні Блінкен, поки що утримується від такого рішення. Як пишуть американські видання, мотивуючи затягування розірванням решток дипломатичних зв’язків з Росією, що, своєю чергою, призведе до ескалації напруги зі США, а також зобов’язанням усіх партнерів США відмовитись від будь-яких економічних зв’язків з РФ. Зрозуміло, що це стосується в першу чергу країн Євросоюзу, які досі мають залежність від російських енергоносіїв.

То ж, чи підуть на цей крок США?

«Главком» звернувся до американських та українських експертів із проханням пояснити, які юридичні наслідки наступають для країни, яку буде оголошено спонсором тероризму, а також для тих країн, які мають тісні стосунки з Росією?

«Ця резолюція не матиме жодного впливу на країни, які мають тісні стосунки з Росією»

Колишній посол США в Україні (1998-2000 рр.), а нині старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету Стівен Пайфер у коментарі «Главкому» зазначив, що резолюція Сенату не є зобов'язуючою. «Згідно з попереднім законодавством, – розповідає він, – Держсекретар уповноважений визначати державних спонсорів тероризму. Схоже, що ця резолюція не матиме жодного впливу на країни, які мають тісні стосунки з Росією».

«Моя власна думка полягає в тому, що секретар Блінкен повинен серйозно розглянути можливість оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Невибіркові (безладні) атаки російських військових на житлові будинки, торгові центри та інші цивільні об'єкти кваліфікуються як терористичні акти, так і як військові злочини», – каже Пайфер.

«Ця резолюція дозволить подавати позови на Росію в судах США»

Політолог, професор факультету політичних наук Університету Центральної Флориди, експерт з політики США на федеральному і місцевому рівнях Обрі Джюетт у коментарі «Главкому» звертає увагу на те, що Сенат США резолюцію ухвалив одноголосно. «Сам цей факт, – продовжує він, – що всі 100 членів проголосували за резолюцію, свідчить про широку підтримку цієї ідеї в обох партіях. Рідко бувають питання, щодо якого всі погоджуються».

«Резолюція Сенату, дійсно, не зобов’язує Держсекретаря оголосити Росію державою-спонсором тероризму, але вона посилює політичний тиск на Держсекретаря, щоб він зробив це», – каже Обрі Джюетт.

Втім, говорить політолог, існують припущення, що Блінкен може відкладати це рішення, допоки США та Росія ведуть переговори про можливий обмін ув’язненими (аби звільнити двох американців, які зараз утримуються в Росії: зірку баскетболу Брітні Ґрінер і колишнього морського піхотинця США Пола Велана). Вважається, що якби США прямо зараз оголосили Росію державою-спонсором тероризму, це могло б зашкодити переговорам і зменшити ймовірність того, що Росія звільнить цих американців.

«Оголошення держави спонсором тероризму дозволяє накладати на країну додаткові категорії санкцій, включаючи обмеження зовнішньої допомоги США, заборону на експорт і продаж оборонних товарів, певний контроль над експортом товарів подвійного використання, які можуть використовуватися як для військових і цивільних програм, а також фінансові та інші обмеження», – перераховує економічні санкції Джюетт.

На думку політолога, окрім символічної цінності демонстрації підтримки України, таке визначення також ускладнить ведення бізнесу з Росією, дозволивши вводити додаткові санкції проти компаній або країн, які намагаються вести справи з Росією. «Найважливіше, – припускає пан Джюетт, – ця резолюція дозволить подавати позови на Росію в судах США через невизнання суверенного імунітету. (Цей термін означає, що на державу можна подавати позов у суд без її згоди – «Главком»). Ймовірно, це призведе до великої кількості позовів проти Росії».

«Визнання Росії спонсором тероризму значно посилило б санкції проти РФ»

Голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі «Главкому» каже, що для України було б дуже важливим визнання Росії спонсором тероризму, оскільки це значно посилило б санкції проти РФ.

Крім того, «таке визнання дає можливості для впровадження санкцій проти тих осіб і держав, які підтримують торгової-економічні зв’язки з державою-спонсором тероризму. Тобто це дозволило б боротися з намаганням деяких держав допомогти Росії в уникнення чи обході санкцій. Просто кажучи, торгівля з державою-спонсором тероризму стає токсичною і це сприяє ізоляції такої держави».

Олександр Мережко також пояснює, що існує два поняття, які відрізняються: «держава-спонсор тероризму» та «держава-терорист»: «Держава-спонсор тероризму – це держава, яка підтримує чи фінансує міжнародний тероризм і терористичні угруповання. А держава-терорист – держава, яка сама здійснює акти тероризму, яка проводить політику державного тероризму по відношенню до свого населення і по відношенню до інших країн. На сьогодні це більше політичне поняття».

«Питання визнання Росії державою спонсором тероризму не є таким простим»

Директор Інституту світової політики Євген Магда у коментарі «Главкому» погоджується, що США зважують, чи потрібно саме зараз оголошувати Російську Федерацію державою-спонсоркою тероризму: «Справа в тому, – пояснює він, – що Росія вступила зі Сполученими Штатами у переговори про обмін громадянами, які перебувають в ув’язненні. І думаю, що на передодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться у листопаді, це питання буде набагато важливішим, ніж надання відповідного статусу».

На думку експерта, слідом за Сенатом, але вже восени Палата представників також визнає Росію державою-спонсором тероризму. Водночас пан Магда переконаний, що «піклуючись про власних громадян, Сполучені Штати можуть і не форсувати це питання на рівні Державного секретаря. І навряд чи хтось усередині самих Штатів дорікне Ентоні Блінкіну, якщо він буде показувати переговорний процес з Російською Федерацією. А Росія зі свого боку буде максимально його затягувати, показуючи спроможність впливати на ситуацію».

Микола Сірук, «Главком»