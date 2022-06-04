Окупанти обстріляли цивільний аеродром на Харківщині

Ворог завдав чотири ракетні удари по цивільному аеродрому на Харківщині

Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіаці

На Харківщині російські війська 4 червня завдали чотирьох ракетних ударів по цивільному аеродрому, пошкоджено літаки й ангари. Про це повідомляє у Фейсбуці Харківська обласна прокуратура.

«За даними слідства, вночі 4 червня 2022 року російські військові завдали чотирьох ракетних ударів по цивільному аеродрому у Харківському районі. Внаслідок цього пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що за результатами першочергових слідчих дій виявлено та вилучено уламки снарядів.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

Вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.