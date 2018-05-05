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    Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки Зайцевого, є пошкодження

    До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади
    Впродовж минулої доби, 5 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил. «Російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права надвечір, близько 20-ї години знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного
    • Сьогодні, 07:09
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    До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади

    Впродовж минулої доби, 5 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    «Російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права надвечір, близько 20-ї години знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного пункту Зайцеве. Снаряди 122-мм гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади», - йдеться у повідомленні.

    Бойові дії минулої доби тривали на окремих ділянках по всій лінії зіткнення. В районах населених пунктів Сокільники, Майорськ, Авдіївка, Новгородське, Старогнатівка, противник п’ять разів застосовував заборонене озброєння.

    « Активна оборона підрозділів об’єднаних сил завадила реалізації планів ворога, який зазнавав втрат. За даними розвідки, російсько-терористичні війська за минулу добу втратили три чоловіка загиблими та трьох поранених. 
    Під час бойових дій трьох наших військовослужбовців поранено. Поранені евакуйовані до госпіталю й їхньому життю загроз немає», - додали у прес-центрі.

    Станом на 7.00 ранку 5 травня втрат серед українських бійців немає.

    Нагадаємо, у п’ятницю в районі населеного пункту Опитне внаслідок влучання ракети бойовиків було знищено автомобіль з гуманітарною допомогою, який належить Громадській організації «Християнська служба порятунку».

    До слова,  у ніч проти 4 травня під обстріл бойовиків потрапила будівля військово-цивільної адміністрації Зайцевого, яка знаходиться в Майорську.

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