Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки Зайцевого, є пошкодження

До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади

Впродовж минулої доби, 5 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил. «Російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права надвечір, близько 20-ї години знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного



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До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади

Впродовж минулої доби, 5 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

«Російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права надвечір, близько 20-ї години знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного пункту Зайцеве. Снаряди 122-мм гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади», - йдеться у повідомленні.

Бойові дії минулої доби тривали на окремих ділянках по всій лінії зіткнення. В районах населених пунктів Сокільники, Майорськ, Авдіївка, Новгородське, Старогнатівка, противник п’ять разів застосовував заборонене озброєння.

« Активна оборона підрозділів об’єднаних сил завадила реалізації планів ворога, який зазнавав втрат. За даними розвідки, російсько-терористичні війська за минулу добу втратили три чоловіка загиблими та трьох поранених.

Під час бойових дій трьох наших військовослужбовців поранено. Поранені евакуйовані до госпіталю й їхньому життю загроз немає», - додали у прес-центрі.

Станом на 7.00 ранку 5 травня втрат серед українських бійців немає.

Нагадаємо, у п’ятницю в районі населеного пункту Опитне внаслідок влучання ракети бойовиків було знищено автомобіль з гуманітарною допомогою, який належить Громадській організації «Християнська служба порятунку».

До слова, у ніч проти 4 травня під обстріл бойовиків потрапила будівля військово-цивільної адміністрації Зайцевого, яка знаходиться в Майорську.