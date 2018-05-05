Бойовики на Донеччині знищили авто з гуманітарною допомогою

Внаслідок влучання ракети цивільний автомобіль разом з майном був знищений

У п’ятницю, 4 травня, приблизно о 16.20 під час обстрілу з боку бойовиків (ймовірно зі сторони терміналу Донецького аеропорту) в районі населеного пункту Опитне Ясинуватського району Донецької області, було знищено цивільний автомобіль Nissan Terrano, який належить Громадській організації «Християнська служба порятунку». Про це в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волонтерський автомобіль був знищений в районі Опитного

Внаслідок влучання ракети цивільний автомобіль разом з майном був знищений

У п’ятницю, 4 травня, приблизно о 16.20 під час обстрілу з боку бойовиків (ймовірно зі сторони терміналу Донецького аеропорту) в районі населеного пункту Опитне Ясинуватського району Донецької області, було знищено цивільний автомобіль Nissan Terrano, який належить Громадській організації «Християнська служба порятунку».

Про це в ніч проти суботи повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

«Інформація про знищення цивільного автомобілю до військової комендатури міста Авдіївка надійшла о 19.40. Встановлено, що 04.05.2018 група волонтерів Громадської організації «Християнська служба порятунку» вибули на автомобілі Nissan Terrano з Авдіївки до населеного пункту Опитне для надання гуманітарної допомоги місцевому населенню та військовослужбовцям», - повідомили у прес-центрі.

Зазначається, що вказаний автомобіль на шляху до міста Авдіївка зупинився для розгрузки гуманітарної допомоги. Приблизно о 16.20, коли водій та пасажири перебували на відстані приблизно 10 метрів від автомобіля, «почули шипіння та побачили імовірно ракету», яка летіла в напрямку автомобіля з боку незаконних збройних формувань ймовірно зі сторони терміналу Донецького аеропорту.

Внаслідок влучання вказаної ракети (ймовірно випущеної з ПТУР) цивільний автомобіль разом з майном був знищений.

Цивільних осіб на військовому автомобілі було евакуйовано до Авдіївки.

Попередньо встановлено, що представники Громадської організації «Християнська служба порятунку» не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня під обстріл бойовиків потрапила будівля військово-цивільної адміністрації Зайцевого, яка знаходиться в Майорську.