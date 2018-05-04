Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків
- Сьогодні, 10:59
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В адміністрації міста заспокоїли мешканців: усе працює в штатному режимі
У ніч проти 4 травня під обстріл бойовиків потрапила будівля військово-цивільної адміністрації Зайцевого, яка знаходиться в Майорську.
Про це повідомляє прес-служба адміністрації.
«Доводимо до відома жителів населених пунктів смт. Зайцеве: військово-цивільна адміністрація працює в штатному режимі, всі працівники на робочих місцях. Медичний пункт також працює», - наголошується на сторінці.
Очільник військово-цивільної адміністрації Володомир Вєсьолкін також прокоментував обстріл і показав фото з наслідками.
«Ось і привітали нас брат'ярускіє з «добрим ранком»... Так і живемо, хтось будує, а хтось руйнує», - написав він.