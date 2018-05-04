Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків

В адміністрації міста заспокоїли мешканців: усе працює в штатному режимі

У ніч проти 4 травня під обстріл бойовиків потрапила будівля військово-цивільної адміністрації Зайцевого, яка знаходиться в Майорську. Про це повідомляє прес-служба адміністрації. «Доводимо до відома жителів населених пунктів смт. Зайцеве: військово-цивільна адміністрація працює в штатному режимі, всі працівники на робочих місцях.