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    Події в Україні

    Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків

    В адміністрації міста заспокоїли мешканців: усе працює в штатному режимі
    У ніч проти 4 травня під обстріл бойовиків потрапила будівля військово-цивільної адміністрації Зайцевого, яка знаходиться в Майорську. Про це повідомляє прес-служба адміністрації. «Доводимо до відома жителів населених пунктів смт. Зайцеве: військово-цивільна адміністрація працює в штатному режимі, всі працівники на робочих місцях.
    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка

    В адміністрації міста заспокоїли мешканців: усе працює в штатному режимі

    У ніч проти 4 травня під обстріл бойовиків потрапила будівля військово-цивільної адміністрації Зайцевого, яка знаходиться в Майорську.

    Про це повідомляє прес-служба адміністрації.

    «Доводимо до відома жителів населених пунктів смт. Зайцеве: військово-цивільна адміністрація працює в штатному режимі, всі працівники на робочих місцях. Медичний пункт також працює», - наголошується на сторінці.

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    Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків
    Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків
    Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків
    Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків
    Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків
    Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків
    Бойовики вночі обстріляли Майорськ: у мережі показали фото і відео наслідків

    Очільник військово-цивільної адміністрації Володомир Вєсьолкін також прокоментував обстріл і показав фото з наслідками.

    «Ось і привітали нас брат'ярускіє з «добрим ранком»... Так і живемо, хтось будує, а хтось руйнує», - написав він.

     

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