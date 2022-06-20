Окупанти поповнили склад корабельного угруповання у Чорному морі

Раніше анонсувалося переформатування корабельного угруповання РФ в Чорному морі

Російські окупанти поповнили склад корабельного угруповання в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє ОК «Південь».

«В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує троє надводних і троє підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в «Півдні» анонсували переформатовування корабельного угруповання РФ у Чорному морі. Тепер ворог робить акцент на підводному флоті.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники затопили чи пошкодили вже п’ятнадцять одиниць Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

Читайте також: