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    Новини

    Окупанти поповнили склад корабельного угруповання у Чорному морі

    Ворог посилив корабельне угруповання в Чорному морі - Окупанти поповнили склад корабельного угруповання у Чорному морі
    Ворог посилив корабельне угруповання в Чорному морі
    фото з відкритих джерел

    Раніше анонсувалося переформатування корабельного угруповання РФ в Чорному морі

    Російські окупанти поповнили склад корабельного угруповання в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє ОК «Південь».

    «В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує троє надводних і троє підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що раніше в «Півдні» анонсували переформатовування корабельного угруповання РФ у Чорному морі. Тепер ворог робить акцент на підводному флоті.

    До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники затопили чи пошкодили вже п’ятнадцять одиниць Чорноморського флоту РФ.

    Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна боєприпаси озброєння окупація #stoprussia
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    Окупанти поповнили склад корабельного угруповання у Чорному морі