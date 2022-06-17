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    Відео

    Аеророзвідка показала вдалу роботу дрона-бомбардувальника (відео)

    Окупанти навіть не помічають, що над ними зависла їх смерть - Аеророзвідка показала вдалу роботу дрона-бомбардувальника (відео)
    Окупанти навіть не помічають, що над ними зависла їх смерть
    фото з відкритих джерел

    Дрон нищить ворожу техніку та живу силу загарбників

    Аеророзвідка оприлюднила найяскравіші моменти вдалих операцій дрона-бомбардувальника R18 з 24 лютого 2022 року і до сьогодні.

    На відео показано, як дрон нищить ворожу техніку та живу силу загарбників. Як зазначили у службі, в операціях яких брали участь підрозділи різних сил безпеки та оборони – Служби безпеки України, Головного управлінням розвідки, Міноборони, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій та багато інших.

    «Аеророзвідка завжди за колаборацію! Лише вона дозволяє досягти синергії та перемогти ворога», – відзначили розвідники.

    Нагадаємо, у Донецькій області бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт.

    Російський вертоліт уразили бійці 231-го Дніпропетровського батальйону територіальної оборони. Повідомлено, що українські бійці збили вертоліт з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Аеророзвідка показала вдалу роботу дрона-бомбардувальника (відео)