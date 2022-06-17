Аеророзвідка показала вдалу роботу дрона-бомбардувальника (відео)

Окупанти навіть не помічають, що над ними зависла їх смерть

Дрон нищить ворожу техніку та живу силу загарбників

Аеророзвідка оприлюднила найяскравіші моменти вдалих операцій дрона-бомбардувальника R18 з 24 лютого 2022 року і до сьогодні.

На відео показано, як дрон нищить ворожу техніку та живу силу загарбників. Як зазначили у службі, в операціях яких брали участь підрозділи різних сил безпеки та оборони – Служби безпеки України, Головного управлінням розвідки, Міноборони, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій та багато інших.

«Аеророзвідка завжди за колаборацію! Лише вона дозволяє досягти синергії та перемогти ворога», – відзначили розвідники.

Нагадаємо, у Донецькій області бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт.

Російський вертоліт уразили бійці 231-го Дніпропетровського батальйону територіальної оборони. Повідомлено, що українські бійці збили вертоліт з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».