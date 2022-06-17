Українська авіація вдарила по скупченню ворожої техніки на Херсонщині

По пункту управління в районі Нової Каховки нанесено ракетний удар

На Херсонщині авіація Збройних сил України вдарила по скупченню противника. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Наша авіація тричі вдарила гелікоптерами й літаками по скупченню противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини. По пункту управління та скупченню ворожої техніки в районі Нової Каховки нами нанесено ракетний удар», – йдеться в повідомленні.

На підвенному напрямку за минулу добу ЗСУ знищили 72 рашисти, одну самохідна гаубицю «Мста-С» і дві – «Мста-Б», один мінометний комплекс «Сані», п'ять одиниць броньованої техніки, два склади з боєприпасами та один з запасами пального.

Раніше повідомлялося, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «Тор», якій загарбники почали встановлювати на палубах своїх кораблів після знищення ракетного крейсера «Москва», не завадило демілітаризувати російських окупантів.

Нагадаємо, українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

До слова, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.