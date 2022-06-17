Знищення російського буксира: деталі та відео

Загинуло 70% особового складу судна

Російський буксир «Василий Бех», вражений ВМС ЗСУ поблизу острова Зміїний, зазнав значних ушкоджень. Як повідомляє командування «Південь», загинуло до 70% особового складу на борту буксира.

Доля решти екіпажу – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію

Відвести каральну ракету ЗСУ не змогли навіть зенітно-ракетні комплекси «Тор», що були на борту.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, корабель підбили протикорабельними ракетами Harpoon.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

До слова, про те, що Україна отримує пускові установки наземного базування та протикорабельні ракети Harpoon для оборони від російського агресора у Чорному морі, стало відомо у кінці травня.

Зброю надали Данія, Велика Британія, Нідерланди.

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