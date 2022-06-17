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    Події в Україні

    ЗСУ біля Зміїного вразили російський буксир «Василий Бех»

    Судно &laquo;демілітаризували&raquo; наші ВМС - ЗСУ біля Зміїного вразили російський буксир «Василий Бех»
    Судно «демілітаризували» наші ВМС
    фото з відкритих джерел

    Ворожий корабель віз зброю та вояків на український острів

    В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «Тор», якій загарбники почали встановлювати на палубах своїх кораблів після знищення ракетного крейсера «Москва», не завадило демілітаризувати російських окупантів. Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

    «Василий Бех» побудований на астраханському судноремонтному заводі. Буксир водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

    ЗРК «Тор» – всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Приблизна вартість $25 млн.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ворог продовжує нарощувати озброєння на острові Зміїний.

    До слова, напередодні повідомлялося, що окупанти вивели в море з Севастополя більшість носіїв ракет «Калібр».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна корабель Україна боєприпаси ВМС озброєння окупація #stoprussia
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    ЗСУ біля Зміїного вразили російський буксир «Василий Бех»