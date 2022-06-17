Донеччина: противник обстріляв населені пункти з «Ураганів» та «Градів» (фото)

Окупанти зруйнували 32 житлових будинки на Донеччині за добу

Рашисти також застосовувати стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети та ракети

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Донеччини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Упродовж минулої доби російські війська вдарили пом. Авдіївка, смт Нью-Йорк, м. Торецьк, м. Красногорівка, с. Новоукраїнка, с. Неліпівка, смт Курдюмівка, смт Очеретино, м. Бахмут, с. Стара Миколаївка, с. Зайцеве», – йдеться в повідомленні.

Окупанти били зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет Х-22 та Х-59МК, ракетних систем залпового вогню «Ураган» та «Град».

Руйнувань зазнали 42 цивільні об’єкти: 32 житлові будинки, центр дитячої творчості, навчальний заклад, медичні центри, приміщення виправної колонії, підприємство та автомобілі. Наразі залишаються знеструмленими 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.

«Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські та співробітники СБУ розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.