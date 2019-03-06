Окупанти посилили обвинувачення двом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»



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Фігуранти другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» у так званому суді

Посиливши звинувачення, слідство підстраховує себе від того, щоб у подальшому суд не повернув справу назад на етап розслідування

Російське слідство ФСБ в окупованому Криму посилило звинувачення двом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову - організація діяльності терористичної групи.

Про це «Крим.Реалії» розповів адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, їхні дії перекваліфікували з ч.2 (участь у діяльності терористичної групи) на ч.1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи).

«В Управлінні ФСБ мені і моєму підзахисному Мемету Белялову вручили постанову про те, що звинувачення щодо нього перекваліфіковано з участі в осередку терористичної організації на організатора такого осередку. Аналогічну постанову вручили ще одному обвинувачуваному Тимуру Ібрагімову. Тепер у цій справі в цілому три організатори: Тимур, Мемет і Марлен Асанов», – пояснив адвокат.

На його думку, посиливши звинувачення, слідство підстраховує себе від того, щоб у подальшому суд не повернув справу назад на етап розслідування.

«Є припущення, що такі дії слідства пов'язані з аналогічною справою щодо ялтинської групи «Хізб ут-Тахрір». Там суд побачив у діях одного з обвинувачених не участь у терористичній організації, а організацію терористичного осередку, після чого постановив повернути справу назад на додаткове розслідування. У підсумку, в тій справі два організатора. Думаю, в цьому випадку слідство просто страхується, щоб справа не поверталася з суду назад на етап слідства. Слідчий нам так і сказав: якщо суд побачить у діях трьох учасників не «організацію», а «участь», то він сам перекваліфікує звинувачення», – пояснив адвокат.

Він додав, що ця справа «рекордна за тяжкістю звинувачень і за кількістю обвинувачених у Криму».

«У ній (у справі – ред.) тепер три організатори терористичного осередку. Всім вісьмом обвинувачуваним, крім основної статті, закидають ще й захоплення влади, а одному, Сейрану Салієву, крім іншого, пропаганду тероризму», – резюмував адвокат.

Як відомо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва та Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група).