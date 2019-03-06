  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти посилили обвинувачення двом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

    • Розсилка
    <p>Фігуранти другої бахчисарайської &laquo;справи Хізб ут-Тахрір&raquo; у так званому суді</p> - Окупанти посилили обвинувачення двом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

    Фігуранти другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» у так званому суді

    Посиливши звинувачення, слідство підстраховує себе від того, щоб у подальшому суд не повернув справу назад на етап розслідування

    Російське слідство ФСБ в окупованому Криму посилило звинувачення двом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову - організація діяльності терористичної групи.

    Про це «Крим.Реалії» розповів адвокат Едем Семедляєв.

    За його словами, їхні дії перекваліфікували з ч.2 (участь у діяльності терористичної групи) на ч.1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи).

    «В Управлінні ФСБ мені і моєму підзахисному Мемету Белялову вручили постанову про те, що звинувачення щодо нього перекваліфіковано з участі в осередку терористичної організації на організатора такого осередку. Аналогічну постанову вручили ще одному обвинувачуваному Тимуру Ібрагімову. Тепер у цій справі в цілому три організатори: Тимур, Мемет і Марлен Асанов», – пояснив адвокат.

    На його думку, посиливши звинувачення, слідство підстраховує себе від того, щоб у подальшому суд не повернув справу назад на етап розслідування.

     «Є припущення, що такі дії слідства пов'язані з аналогічною справою щодо ялтинської групи «Хізб ут-Тахрір». Там суд побачив у діях одного з обвинувачених не участь у терористичній організації, а організацію терористичного осередку, після чого постановив повернути справу назад на додаткове розслідування. У підсумку, в тій справі два організатора. Думаю, в цьому випадку слідство просто страхується, щоб справа не поверталася з суду назад на етап слідства. Слідчий нам так і сказав: якщо суд побачить у діях трьох учасників не «організацію», а «участь», то він сам перекваліфікує звинувачення», – пояснив адвокат.

    Він додав, що ця справа «рекордна за тяжкістю звинувачень і за кількістю обвинувачених у Криму».

    «У ній (у справі – ред.) тепер три організатори терористичного осередку. Всім вісьмом обвинувачуваним, крім основної статті, закидають ще й захоплення влади, а одному, Сейрану Салієву, крім іншого, пропаганду тероризму», – резюмував адвокат.

    Як відомо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва та Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група).

    Читайте також
    Крим кримські татари окупанти суд ФСБ політв’язні адвокат розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ