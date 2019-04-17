Розрив з СНД: Україна вийшла з військової угоди документ



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Уряд припинив дії угоди, яка б регламентувала співпрацю в оборонці у рамках СНД

Кабінет міністрів припинив для України дію військової угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідні документи опублікували ЗМІ.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін вирішив припинити дію угоди про організацію робіт з міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки від 1995 року. Крім того, припиняється дія протоколу про внесення змін і доповнень у відповідну угоду.

Зазначимо, це угода укладалася для зміцнення і розвитку співробітництва країн СНД у сфері оборони.

5 квітня голова МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна завершує перегляд угод, укладених в рамках СНД, але не бере участі в жодних їхніх заходах, оскільки офіційно вийшла зі Співдружності.

Коментуючи запрошення взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД, Клімкін зазначив, що вважає його невдалим жартом.

«Але в Росії багато невдалих жартів, хай вчаться жартувати вдало», - порадив міністр.

Клімкін також відмовився коментувати нараховані Україні російськими депутатами «збитки» за Крим. За його словами, те, що відбувається в Державній думі Росії, - це «фарс, який не коментує жодна нормальна цивілізована людина».

Як повідомлялося, Росія запросила Україну на засідання Ради міністрів закордонних справ держав СНД, заплановане на 5 квітня в Москві.

Раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін виступив із заявою, в якій запропонував стягнути з Києва компенсацію за 25 років, протягом яких Крим був у складі України.

У Держдумі Російської Федерації на першому засіданні робочої групи депутати попередньо оцінили завданий окупованому Криму «збиток від політики влади України» в 1,5 трлн рублів (0,62 трлн гривень)