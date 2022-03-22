Окупанти у Гостомелі знищили стайню, а коней спалили живцем

Рашисти після 10 днів перебування у центрі верхової їзди у Гостомелі просто спалили його

Російські окупанти у Гостомелі убивали не тільки людей, а і коней. Про це пише Facebook-сторінка центру верхової їзди КСК «Александрія».

За інформацією власниці центру, росіяни захопили територію стайні і 10 днів перебували на території «Александрії». Вони не пускали дівчат-працівниць центру погодувати коней, які залишалися у стайні. Працівники центру верхової їзди увесь цей час перебували у Бучі, намагаючись якимось чином дістатися до стайні.

На жаль, зазначила власниця, «спроба була надією в рожевих окулярах».

Рашисти знищили саму стайню, фактично спаливши живцем коней, які перебували на території центру. За попередніми даними, загинуло 32 тварини. Власники КСК «Александрія» опублікували фотографії мертвих коней, які так і не змогли залишити територію стайні.

Втім, зазначили на сторінці центру, через зруйновані стіни могло врятувалися кілька лошат – яких зараз розшукують. Керівництво КСК «Александрія» оголосило про збір грошей для відновлення центру, «тому що (окупанти – ред.) знищили все, аж до фундаменту».

Нагадаємо, що Гостомель, як і інші північно-західні передмістя Києва, російські окупанти захопили на початку березня.

У цих містах ворог утримував мирних мешканців у заручниках. Пізніше стало відомо про випадки страшних речей, коли окупант поранив багато дітей і не давав їх евакуювати попри численні звернення на рівні вищого керівництва країни.

Невдовзі після захоплення рашисти убили міського голову Гостомеля Юрія Прилипка. Прилипко загинув, роздаючи містянам хліб і ліки. Разом із ним окупанти застрелили також Руслана Карпенка і Івана Зорю, які допомагали меру Гостомеля.

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