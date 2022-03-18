РФ знайшла крайнього у провалі захоплення аеродрому в Гостомелі

У лютому російські окупанти атакували аеродром в Гостомелі

На російського полковника очікує покарання

Росія планує усунути від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил РФ полковника Вадима Панькова. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Російського полковника очікує покарання ерез відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання.

Панькова звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель.

Нагадаємо, під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва.

7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.

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