Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 22 березня

Чернігів та область залишаються у вкрай важкому становищі

Окупанти активізували обстріли Харківщини, доба на Херсонщині ознаменувалася низкою вибухів та артобстрілів. Також російські загарбники обстрілюють Луганщину та Донеччину. У деяких населених пунктах Київщини ситуація катастрофічна.

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

За ніч кілька повітряних тривог по всій області. Бої та арт обстріли в Макарові, Ірпіні, Гостомелі, Бучі, Ворзелі. Вночі було обстріляне с. Шпитьки, Дмитрівської громади. В Фастівському районі зранку крилата ракета вдарила по с. Осикове. Пошкоджені приватні будинки. Інформація уточнюється.

В місцях бойових дій – населені пункти біля Житомирської траси, північ Вишгородського району, деякі населені пункти Броварського району – гуманітарна катастрофа. Славутич ізольований.

Чернігівщина

Кілька повітряних тривог за ніч. Оборонні бої біля Чернігова. Інформація щодо руйнувань та загиблих наразі відсутня. Місто і область залишаються у вкрай важкому становищі.

Сумщина

Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Також була повітряна тривога по всій області. Неспокійно прошла ніч і в Охтирському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Житомирщина

Вночі ракетно-бомбових ударів не було.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині минулої доби кілька затяжних повітряних тривог. Зранку теж сирени.

Дніпропетровщина

Учора протягом дня та сьогодні зранку обстріли населених пунктів на межі з Херсонщиною. Руйнування є. Жертв попередньо немає. Зранку тривога.

Харківщина

Харків: активізувалися обстріли окупантів по об’єктах цивільної інфраструктури, щодо постраждалих – інформація уточнюється. По області активні бойові дії в Ізюмі.

Запорізька область та Вінниччина

Ніч минула спокійно. Вранці тривога.

Волинь

Ніч минула спокійно.

Закарпаття та Хмельницька область

Ніч минула відносно спокійно. Зранку тривога.

Тернопіль та Черкаси

Загалом стабільно, є повітряні тривоги.

Львівщина

Ніч минула спокійно.

Полтавщина

Ніч минула спокійно, зранку триває повітряна тривога.

Рівненська область

Упродовж минулої доби сім повітряних тривог. Ракетні удари були вчора на початку доби, а також ввечері. Щораз по об‘єктах військової інфраструктури. Сьогодні зранку одна повітряна тривога.

Чернівці

Вранці повітряна тривога.

Івано-Франківськ

Вночі і зранку повітряна тривога.

Луганщина

Обстріли міст тривають. По Гірській громаді був нанесений авіаудар. Загалом за вчора 14 пожеж, зруйновано 25 об'єктів.

Донеччина

Авіаудари по Очеретиному та, Авдіївці, обстріли реактивною артилерією Красногорівки та Мар'їнки. У Авдіївці 5 загиблих, 20 поранених, масштабні пожежі та руйнування житла. Волноваха і район – жорсткі зачистки. Маріуполь в облозі. Обстрілює авіація, кораблі, реактивна артилерія. Військові героїчно боронять місто.

Миколаївщина

Ніч пройшла відносно спокійно, з ранку по усій області повітряна тревога.

Херсонщина

Минула доба на Херсонщині ознаменувалася низкою вибухів та артобстрілів у всіх районах області. У обласному центрі почали з’являтися листівки нібито від комендантів із правилами перебування у місті та забороною мітингів, комендантською годиною.

Одеса

Одна повітряна тривога вночі і зранку триває.

Триває 27-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Суттєвих змін в положенні та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відбулося. Збройні сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках.