Військові відбили аеропорт у Гостомелі
Сьогодні за цей аеродром тривали запеклі бої
архівне фото з відкритих джерел
Російських десантників знищено
ЗСУ повернули під свій контроль Гостомельський аеродром. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Інформацію також підтвердила нардепка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук в ефірі каналу «Рада».
«Ось тепер точно відбили. Аеропорт Гостомелю наш. Російський десант знищено», – написав Арестович.
Нагадаємо, раніше російські окупанти захопили аеропорт Гостомель. Протягом дня за летовище тривали жорстокі бої.Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля.
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