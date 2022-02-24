  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Військові відбили аеропорт у Гостомелі

    Сьогодні за цей аеродром тривали запеклі бої - Військові відбили аеропорт у Гостомелі
    Сьогодні за цей аеродром тривали запеклі бої
    архівне фото з відкритих джерел

    Російських десантників знищено

    ЗСУ повернули під свій контроль Гостомельський аеродром. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    Інформацію також підтвердила нардепка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук в ефірі каналу «Рада».

    «Ось тепер точно відбили. Аеропорт Гостомелю наш. Російський десант знищено», – написав Арестович.

    273562369_319367770242552_7804159920125282520_n

    Нагадаємо, раніше російські окупанти захопили аеропорт Гостомель. Протягом дня за летовище тривали жорстокі бої.Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля.

    Читайте також:
    Теги: ЗСУ військові аеропорт радник Євгенія Кравчук Олексій Арестович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові відбили аеропорт у Гостомелі