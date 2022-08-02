Окупанти вранці вдарили мінометами по Сумщині 

Тричі росіяни відкривали вогонь по області

Загарбники не припиняють атакувати прикордонні населені пункти України. Відтак російські окупанти знову вранці тричі відкривали вогонь по громадах Сумської області. Про це 2 серпня повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкривали вогонь по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Усі обстріли почалися близько сьомої ранку. Усього 14 прильотів», – написав він.

Очільник області додав, що жертв та руйнувань не зафіксовано.

Як відомо, напередодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад Сумської області.

Перед цим, 28 липня, росіяни обстріляли з мінометів дві громади поблизу кордону у Сумській області. Зафіксовано понад 80 влучань.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.