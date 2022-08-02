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Окупанти вранці вдарили мінометами по Сумщині 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 11:32 glavcom.ua
Окупанти вранці вдарили мінометами по Сумщині 
Окупанти стріляють з-за кордону
ЕРА

Тричі росіяни відкривали вогонь по області 

Загарбники не припиняють атакувати прикордонні населені пункти України. Відтак російські окупанти знову вранці тричі відкривали вогонь по громадах Сумської області. Про це 2 серпня повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкривали вогонь по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Усі обстріли почалися близько сьомої ранку. Усього 14 прильотів», – написав він. 

Очільник області додав, що жертв та руйнувань не зафіксовано. 

Як відомо, напередодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад Сумської області.

Перед цим, 28 липня, росіяни обстріляли з мінометів дві громади поблизу кордону у Сумській області. Зафіксовано понад 80 влучань. 

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні. 

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Теги: Сумщина обстріл

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