Понад 80 прильотів. Окупанти за добу п’ять разів обстрілювати Сумщину

Голова ОВА зазначив, що в усіх випадках жертв та руйнувань немає

У суботу, 28 липня, росіяни обстріляли з мінометів дві громади поблизу кордону у Сумській області. Зафіксовано понад 80 влучань. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Майже о 6 ранку росіяни обстріляли Хотінську громаду з міномету. П’ять прильотів. О 8:30 був мінометний обстріл Краснопільської громади. 15 прильотів», – написав він у Telegram.

Голова ОВА зазначив, що в усіх випадках жертв та руйнувань немає.

Він також додав, що після опівночі росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Есманьської громади – було шіьсть прильотів, без постраждалих.

Відтоді, як росіяни змушені були відступити з північних областей України, зокрема Сумської, вони регулярно обстрілюють прикордонні райони з території РФ, зокрема з застосуванням артилерії та авіації.

Нагадаємо, минулої доби з території Росії було обстріляно прикордонні райони Сумщини.