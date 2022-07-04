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    Окупанти залишили Мелітопольський аеродром

    Мелітопольського аеродрому як військової бази росіян уже не існує - Окупанти залишили Мелітопольський аеродром
    Мелітопольського аеродрому як військової бази росіян уже не існує
    фото з відкритих джерел

    Російські солдати евакуювалися до обіду

    Мелітопольського аеродрому як військової бази російських загарбників уже не існує, її знищено точними обстрілами, а рештки техніки та особового складу ворог вивів. Про це сказав в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

    «Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів вже не існує. З 3-ї ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, о 6-й ранку, після другого масованого обстрілу, вони почали евакуювати всю вцілілу техніку», – стверджує джерело.

    За його словами, від цих ударів не постраждав жоден цивільний мешканець, а росіян постраждало кілька десятків.

    За його інформацією, кілька годин тому був ще один обстріл неподалік Мелітополя, поблизу селища Мирне, де вороги також захопили територію колишньої військової бази, і після цього вони теж почали вивозити свою техніку.

    Окупанти евакуювалися до 9-10 ранку.

    Після цього на території їхньої військової бази вже не було жодної людини.

    Федоров додав, що після ранкових обстрілів росіяни повністю заблокували Мелітополь на в'їзд і на виїзд десь до 16-ї години, потім рух дозволили, але суттєво посилили перевірки.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базувалися окупанти

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia Іван Федоров
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    Окупанти залишили Мелітопольський аеродром