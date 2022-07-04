Зеленський трьома словами описав майбутнє росіян

Президент спрогнозував бідність у Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну проти України ця держава стикнеться з найбільшою кризою за останні 50 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова «обвал», «дефіцит» і «бідність» – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом. Вони втратили понад 35 тисяч солдатів убитими, і це ще консервативна оцінка. І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає», – наголосив президент.

До слова, президент також заявив, що Збройні сили України повернуться у Лисичанськ завдяки тактиці та збільшенню постачання сучасної зброї, щоб звільнити місто від російських окупантів.