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    Політика

    Зеленський трьома словами описав майбутнє росіян

    Зеленський трьома словами описав майбутнє росіян

    Президент спрогнозував бідність у Росії

    Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну проти України ця держава стикнеться з найбільшою кризою за останні 50 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

    «Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова «обвал», «дефіцит» і «бідність» – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом. Вони втратили понад 35 тисяч солдатів убитими, і це ще консервативна оцінка. І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає», – наголосив президент.

    До слова, президент також заявив, що Збройні сили України повернуться у Лисичанськ завдяки тактиці та збільшенню постачання сучасної зброї, щоб звільнити місто від російських окупантів.

    Теги: росія окупанти економіка війна прапор Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський трьома словами описав майбутнє росіян