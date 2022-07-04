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    Новини

    10-кілометровий затор: люди не можуть в'їхати до Києва

    На в'їзді до Києва з боку Борисполя &ndash; 10-кілометрова пробка - 10-кілометровий затор: люди не можуть в'їхати до Києва
    На в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометрова пробка
    фото: кадр відео

    Водіям доведеться чекати настання ранку, щоб потрапити в місто

    На в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометрова пробка. За 2 години автомобілям вдалося просунутися вперед лише на 2 кілометри. Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

    «На в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометрова пробка. За 2 години проїхали 2 км. О 23:00 пускати автомобілі в місто припинили. За попередньою інформацією, це пов'язано з фільтраційним заходам, про який сьогодні писав голова райадміністрації Борисполя», – йдеться у повідомленні.

    Люди скаржаться, що їм доводиться стояти у пробці в автомобілі з дітьми.

    Повідомляють, що пускають лише військових, а також тих, хто має перепустки. Причина всього цього – комендантська година, після якої в'їзд до столиці України заборонений.

    Telegram-канали пишуть, що в поліції кажуть, що водіям доведеться чекати настання ранку, щоб потрапити в місто. Крім легкових автомобілів також в черзі бензовози.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    10-кілометровий затор: люди не можуть в'їхати до Києва