10-кілометровий затор: люди не можуть в'їхати до Києва

На в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометрова пробка

Водіям доведеться чекати настання ранку, щоб потрапити в місто

На в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометрова пробка. За 2 години автомобілям вдалося просунутися вперед лише на 2 кілометри. Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

«На в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометрова пробка. За 2 години проїхали 2 км. О 23:00 пускати автомобілі в місто припинили. За попередньою інформацією, це пов'язано з фільтраційним заходам, про який сьогодні писав голова райадміністрації Борисполя», – йдеться у повідомленні.

Люди скаржаться, що їм доводиться стояти у пробці в автомобілі з дітьми.

Повідомляють, що пускають лише військових, а також тих, хто має перепустки. Причина всього цього – комендантська година, після якої в'їзд до столиці України заборонений.

Telegram-канали пишуть, що в поліції кажуть, що водіям доведеться чекати настання ранку, щоб потрапити в місто. Крім легкових автомобілів також в черзі бензовози.