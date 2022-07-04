Обстріл Одещини: загинули дві судді зі Слов’янська

1 липня загинула суддя зі Слов’янська та її матір

В Одеській області під час ракетного обстрілу 1 липня селища Сергіївка загинула суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ольга Ільяшевич та її матір. Про це повідомили у Донецькому апеляційному суді.

«1 липня 2022 року під час ракетного обстрілу селища Сергіївка Одеської області загинула суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ільяшевич Ольга Віталіївна та її мати – Ільяшевич Марія Аврамівна. Вона також була суддею. Керівництво і колектив Донецького апеляційного суду з глибоким сумом сприйняли це. Висловлюємо щирі слова підтримки рідним загиблих. Нехай пам’ять буде завжди жити у ваших серцях», – сказано в повідомлені.

Зазначається, що в Ольги Ільяшевич залишився син Андрій.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

Як повідомлялося, в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.