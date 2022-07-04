  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Обстріл Одещини: загинули дві судді зі Слов’янська
рус
    Новини

    Обстріл Одещини: загинули дві судді зі Слов’янська

    Ольга та Марія Ільяшевич&nbsp; - Обстріл Одещини: загинули дві судді зі Слов’янська
    Ольга та Марія Ільяшевич 
    фото: Донецький апеляційний суд

    1 липня загинула суддя зі Слов’янська та її матір

    В Одеській області під час ракетного обстрілу 1 липня селища Сергіївка загинула суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ольга Ільяшевич та її матір. Про це повідомили у Донецькому апеляційному суді.

    «1 липня 2022 року під час ракетного обстрілу селища Сергіївка Одеської області загинула суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ільяшевич Ольга Віталіївна та її мати – Ільяшевич Марія Аврамівна. Вона також була суддею. Керівництво і колектив Донецького апеляційного суду з глибоким сумом сприйняли це. Висловлюємо щирі слова підтримки рідним загиблих. Нехай пам’ять буде завжди жити у ваших серцях», – сказано в повідомлені.

    Зазначається, що в Ольги Ільяшевич залишився син Андрій.

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Як повідомлялося, в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    Теги: росія окупанти війна Одещина суддя Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Одещини: загинули дві судді зі Слов’янська