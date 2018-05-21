Окупанти заявили про затримання українця на кордоні з Кримом

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У Джанкої затримали українця, який їхав із Запоріжжя до Феодосії

Громадянина України, який ніби-то перебував у федеральному розшуку, затримали російські прикордонники під час спроби в'їхати в анексований Крим. Про це в понеділок, 21 травня, повідомляє РИА Новости з посиланням на прикордонне управління ФСБ РФ в окупованому Криму.

«У пункті пропуску Джанкой виявили та затримали громадянина України 1971 року народження, якого було оголошено у федеральний розшук», - йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали 46-річного українця, який прямував за маршрутом Запоріжжя - Феодосія. У повідомленні йдеться, що раніше російський суд засудив його за погрозу вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, проте йому вдалося сховатися від призначених судом виправних робіт.

«Наразі утікач під вартою до розгляду питання про заміну обов'язкових робіт суворішим покаранням - позбавленням волі», - повідомили окупанти.