Дніпропетровщина: окупанти вдарили ракетами по птахофабриці (фото)

Орки поцілили у «стратегічний» об’єкт – фабрику, що не працює

Птахофабрика не працювала, жертв немає

Російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У нас два «прильоти» у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала – там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми «кривими» ракетами у «стратегічний» об’єкт», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 16 квітня містяни чули вибухи. В обласній раді зазначили, що ситуація на Дніпропетровщині під контролем.

Під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.

«Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються», – зауважив Кличко.

Він також вчергове попросив містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. «А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях», – сказав Кличко.

Нагадаємо, у Києві вранці 16 квітня містяни повідомляли про звуки вибухів. Лунали вони під час оголошеної повітряної тривоги. У столиці фіксували також густий чорний дим.

Київська область 15 квітня зазнала трьох ракетних ударів із боку Росії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.